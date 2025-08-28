Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 августа: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 28 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Приморском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причина, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 28 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 28 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota, «Билайна» сообщают, что по причине отсутствия сигнала и падения скорости интернета они не могут пользоваться поисковыми системами и загружать приложения банков, маркетплейсов и мессенджеров.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 28 августа поступило от пользователей МТС. Порядка 26% жалоб об отсутствии связи приходятся на Челябинск, 22% — на Москву, 7% — на Иркутскую, Саратовскую области и Краснодарский край, 5% — на Татарстан, 3% — на Нижегородскую, Владимирскую, Ростовскую, Самарскую области и Санкт-Петербург, 2% — на Кузбасс, Свердловскую, Ярославскую области, Пермский край и Ямало-Ненецкий АО.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 28 августа

Власти российских регионов предупреждали, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — комментировал представитель Кремля.

Как выйти в Сеть, если не работает мобильный интернет

Чтобы восстановить связь, можно попробовать перезагрузить телефон или включить авиарежим на 10–15 секунд. Это может заставить смартфон найти Сеть заново и подключиться к более стабильному протоколу.

Еще один вариант — в настройках связи попробовать выбрать доступную сеть оператора вместо автоматического выбора вручную.

Кроме того, можно подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или в общественном месте.

Также Минцифры согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить гражданам доступ к Сети в условиях ограничений.

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — сообщили в пресс-службе оператора Т2.

Читайте также:

Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 28 августа, жива ли

Исчезновение пловца Свечникова: последние новости 28 августа, жив ли

Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкого потепления и ливней