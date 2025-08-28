Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 28 августа, жива ли

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии после перелома ноги, официально признана без вести пропавшей, поиски приостановлены. В чем причина, какие еще последние новости о ситуации известны сегодня, 28 августа?

Что известно о ситуации с Наговицыной 28 августа, жива ли она

Пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов уточнил, что решение о признании Натальи Наговицыной без вести пропавшей обусловлено невозможностью установить ее местонахождение и состояние.

«Да, Наговицына признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — прокомментировал он ТАСС.

Спасательные службы также считают, что провести дальнейшую операцию по поиску альпинистки не представляется возможным из-за сложных погодных условий и высоты.

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев также заявил, что если Наговицына еще жива, «то это настоящее чудо». Он подчеркнул, что спортсменка находится на вершине более двух недель и, скорее всего, уже погибла.

«Мы можем говорить, что, скорее всего, Наталья погибла. Если она жива на данный момент, то это равносильно чуду. Оно случается, но нельзя говорить по видеосъемке, что она точно умерла», — сказал он aif.ru.

Киселев пояснил, что эвакуировать альпинистку невозможно, так как работать в данных условиях невероятно трудно: добраться до нее нельзя ни пешком, ни на вертолете.

«Реальность, суровая бытность, практика, опыт в альпинизме говорит: скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело», — высказался спасатель.

По его словам, стоимость операции по спасению Наговицыной может составлять около $100 тыс. (8 млн рублей), поскольку только один вылет вертолета стоит порядка $20 тыс.

Консилиум альпинистов тоже пришел к выводу о невозможности спасения Наговицыной. Основной причиной представители компании назвали сложные метеорологические условия.

«В настоящий момент участники данной группы, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей после сложных метеоусловий, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем режиме. Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным последствиям», — говорится в сообщении.

