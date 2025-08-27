День знаний — 2025
27 августа 2025 в 19:46

Связь с Пригожиным, отказ от переезда, сын: как живет актер Кирилл Полухин

Кирилл Полухин Кирилл Полухин Фото: Boris Kremer/Russian Look/Global Look Press

Актер Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. Какие проекты с его участием выйдут в скором времени, что известно о его связи с Евгением Пригожиным?

Чем известен Полухин

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).

Артист снимался в картинах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Экстренное торможение», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Метод», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Модный синдикат», «Отпуск в ноябре», «Большой дом», «Король и Шут», «Сны Алисы», «Бешенство», «Комбинация», «Точка опоры», «Лихие» и других.

На данный момент в его фильмографии 160 работ.

Кирилл Полухин на премьере сериала «Лихие» Кирилл Полухин на премьере сериала «Лихие» Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Что известно о личной жизни Полухина

Кирилл Полухин женат на коллеге Светлане Строговой, с которой познакомился во время учебы в институте.

У супругов есть сын Иннокентий. Он не пошел по стопам родителей, учился рекламе и пиару в Академии народного хозяйства при президенте РФ.

«Он трудится в рекламном бизнесе. По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то. Наша профессия сложная, непонятно, повезет тебе или не повезет. Сможешь или нет. Зачем портить сыну жизнь? Он взрослый человек уже. И сам вправе выбирать то, чем будет заниматься», — делился Полухин с WomanHit.

Что известно о связи Полухина с Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях фильма «Шугалей», который продюсировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о похищении и последующем освобождении российских социологов в Ливии.

После выхода фильма «16-й», который назвали «исповедью» Пригожина, Полухин отмечал, что нужно снимать больше подобных проектов.

«Потому что родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — говорил артист.

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2025 году он снялся в лентах «Путешествие на солнце и обратно» и «Доктор Вера». В скором времени также должны выйти проекты «Шеф-8», «Учитель года» и «Волчок» с его участием.

Полухин вместе с женой живет в Санкт-Петербурге и отказывается переезжать в Москву, несмотря на многочисленные съемки.

«Как сказал один продюсер: „Тебе нужно доплачивать за патриотизм. Уже все свалили в Москву“. У меня не было такого желания, хотя и были приглашения в московские театры. Не хочу, я коренной петербуржец, меня все устраивает», — объяснял актер.

