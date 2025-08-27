Майами, инвалидное кресло, четвертый ребенок: куда пропала Анна Курникова

Российская теннисистка и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз, сообщает издание Hola. Что об этом известно, как и где сейчас живет спортсменка, чем она занимается?

Чем известна Курникова

Анна Курникова родилась в Москве 7 июня 1981 года в спортивной семье. Ее отец, Сергей Курников, занимался греко-римской борьбой, преподавал в университете физической культуры и спорта в Москве, а мать, Алла Курникова, с детства занималась легкой атлетикой и работала тренером по теннису.

Курникова занималась теннисом с пяти лет. С 1986 года она тренировалась в теннисном клубе сообщества «Спартак» в Сокольниках у Ларисы Преображенской.

С 1989 года Курникова начала участвовать в юношеских турнирах. В 10 лет она подписала контракт с менеджером и вместе с матерью отправилась во Флориду тренироваться в теннисной академии Ника Боллетьери. Получила среднее образование в одной из американских школ.

В 1994 году спортсменка выиграла крупный турнир «Маленькие чемпионы», спустя год получила титул чемпионки Международной федерации тенниса в категории до 18 лет. В том же году она начала выступления на профессиональном уровне, дебютировав на турнире WTA в Москве.

В апреле 1996 года Курникова впервые выступила за сборную России на Кубке Федерации. Летом 1996 года на Олимпиаде в Атланте она стала самой молодой спортсменкой, когда-либо выступавшей в рядах российских олимпийцев.

Анна Курникова Фото: Global Look Press

Главных результатов она достигла в паре с Мартиной Хингис: они трижды доходили до финалов турниров Большого шлема и дважды их выигрывали Australian Open. Также пара побеждала на турнирах в Нью-Йорке, Индиан-Уэллсе, Риме, Цюрихе и Москве.

Всего в парных турнирах Курникова 16 раз выигрывала трофеи и еще 12 раз играла в финале.

В одиночном разряде самой высокой позицией спортсменки в рейтинге WTA была восьмая строчка, до которой она поднялась в 2000 году.

В 2002 году Курникова провела свой последний полный сезон, а в 2003 году серьезные проблемы со спиной заставили ее уйти из большого спорта. После этого Курникова играла только в показательных и благотворительных турнирах с другими звездами тенниса.

В 2010 году спортсменка вернулась на корт Уимблдона, воссоединившись со своей партнершей Мартиной Хингис, для того чтобы впервые за семь лет принять участие в турнире приглашенных спортсменов, завершивших свою карьеру. Тогда они выиграли со счетом 6:1, 6:4.

Помимо спортивной деятельности, Курникова принимала участие в рекламных кампаниях крупных брендов, а также снималась в кино.

Что известно о личной жизни Курниковой

В 2001 году Анна Курникова вышла замуж за хоккеиста Сергея Федорова, однако брак продлился недолго.

В 2001 году Курникова снялась в клипе испанского певца Энрике Иглесиаса, а в 2002 году они вместе появились на церемонии MTV Video Music. В 2017 году у них родились двойняшки Николас и Люси, а в 2022 году на свет появилась их дочь Мэри. В 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас сообщил, что Курникова и Иглесиас тайно поженились спустя 22 года совместной жизни.

Недавно стало известно, что супруги ждут четвертого ребенка. Инсайдер из близкого окружения пары признался, что пополнение случится в конце года. При этом спортсменка и артист пока не комментировали и не подтверждали эту информацию.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: Planet Photos/Global Look Press

Чем сейчас занимается Курникова, что известно о состоянии ее здоровья

В конце января Анна Курникова впервые за два года появилась на публике. У торгового центра «Бэл-Харбор» в Майами она находилась в инвалидном кресле с ортопедическим ботинком на правой ноге. Курникову сопровождали две дочери и несколько друзей.

По данным издания RadarOnline, спортсменка оказалась в инвалидном кресле из-за хронических болей, полученных после травмы спины. The Sun предположил, что ортопедический ботинок на ноге свидетельствует о недавнем переломе. Сама Курникова не комментировала свое состояние, а летом ее заметили в продуктовом магазине уже без инвалидной коляски.

Курникова с семьей живет в особняке в Майами, в который переехали в 2013 году. Пара приобрела сразу два соседних участка, поэтому сейчас у них большое поместье.

