Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москву придет очередная волна потепления, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на субботу и воскресенье, 30 и 31 августа, ждать ли ветра и леденящего холода до -1 градуса?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, 30 и 31 августа столбики термометров в Москве будут подниматься выше +25 градусов.

«В субботу через Центральную Россию пройдет теплая фронтальная система, сопровождаемая натеканием облачности и локальным дождем. Минимальная температура повысится до +12–15 градусов, максимальная подрастет до +23–26 градусов. К воскресенью инициативу в атмосфере перехватит высотный гребень антициклона, благодаря чему окончательно распогодится. Даже ночью в столице будет не ниже +13–16 градусов, а в разгар дня столбики максимальных термометров поднимутся до +25–28 градусов, что даже теплее многолетней нормы июля!» — отметил синоптик.

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что 31 августа в российскую столицу вернутся грозовые дожди.

«В субботу столица окажется в теплом секторе циклона, некогда бывшего первым в нынешнем сезоне ураганом „Эрин“. Он вызовет в регионе кратковременные дожди и повысит температуру до +25–27 градусов. Пройдут короткие грозовые дожди и в последний день августа, при этом термометры покажут +26–28 градусов», — подчеркнул метеоролог.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным метеосервисов, в субботу, 30 августа, в Москве будет стоять теплая и комфортная погода. Температура воздуха в течение дня будет постепенно повышаться до +26 градусов к 15:00. Осадки не прогнозируются — вероятность дождя составляет менее 5% в течение всех суток. В воскресенье, 31 августа, температура достигнет +28 градусов, а ночная опустится до +15 градусов. Как и в субботу, осадки маловероятны — вероятность дождя не превышает 24%. Ветер останется умеренным: 2–5 м/с юго-западного направления.

Таким образом, в российской столице в выходные ветра и леденящего холода до -1 градуса не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге в субботу, 30 августа, ожидается прохладная и дождливая погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +14 градусов ночью до +20 градусов днем. Осадки начнутся в утренние часы. С 00:00 до 06:00 прогнозируется слабый дождь, который к полудню ослабнет, но полностью не прекратится. Влажность воздуха составит высокие 75–85%, что усилит ощущение прохлады. Ветер будет умеренным 3-4 м/с восточного и юго-восточного направления.

В воскресенье, 31 августа, в Северной столице продолжится дождливая погода. Температурные показатели будут немного ниже субботних. Дневной максимум составит +18 градусов. Осадки станут более интенсивными — вероятность дождя достигнет 91–100% в течение всех суток. Утро начнется с сильной облачности, которая сохранится до вечера. Ветер усилится до 4–6 м/с северо-западного направления с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление немного повысится до 757-758 мм ртутного столба, но останется ниже климатической нормы.

