Магнитные бури сегодня, 27 августа: что завтра, проблемы со сном, стресс

Сегодня, 27 августа, на Земле магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 августа

По данным экспертов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури 27 августа составляет 17%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 17%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 30%. Вероятность спокойной магнитосферы — 53%», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня на Земле фиксируются слабые геомагнитные возмущения силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки», — говорится в публикации.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 28 августа, магнитных бурь не ожидается.

Как облегчить состояние здоровья во время магнитной бури

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru заявила, что в период геомагнитных возмущений необходимо отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от курения и алкоголя. Принимайте контрастные ванночки для рук и ног по утрам и расслабляющие ванны по вечерам. Снизьте калорийность пищи на треть и увеличьте в рационе фрукты и овощи. Если имеются такие диагнозы, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца или был перенесен инфаркт или инсульт, с особым вниманием отнеситесь к назначениям врача», — добавила она.

Читайте также:

Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать

Туманная морось и холод до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать