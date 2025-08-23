Туманная морось и холод до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В начале следующей недели в Москве воздух в дневное время будет прогреваться только до +14–16 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице 25 и 26 августа, ждать ли туманной мороси и холода до +8 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, первые дни следующей недели не порадуют москвичей погодой, поскольку «метеоосень» продолжит тренировку перед началом нового календарного сезона.

«В понедельник после прохождения холодного атмосферного фронта в Москве ночная температура при прояснениях в облаках понизится до +6–9, а днем дожди возобновятся и всего +13–16 градусов. Вторник на следующей неделе будет дождливым. Москва останется на орбите ненастного влияния североатлантического циклона, и природа отправит жителей Центральной России на месяц вперед — во вторую половину сентября. Ночью не выше +8–11 градусов, днем термометры покажут лишь +12–15 градусов», — рассказал метеоролог.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что на следующей неделе температура воздуха в столичном регионе будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

«На самом деле, если посмотреть карты аномалий, то температура где-то на пару градусов ниже нормы будет в ближайшую пятидневку. Плюс-минус четыре градуса — это около нормы. Для Москвы вообще это нормальная погода», — уточнила она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным метеорологических сервисов, в понедельник, 25 августа, Москву ожидает облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов, а ночью опустится до +8–10 градусов. Ветер будет юго-западным, со скоростью 5–10 м/с, что усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление сохранится на уровне 741 мм рт. ст., что немного ниже нормы. Осадки вероятны по всей области, местами ожидается умеренный дождь.

Во вторник, 26 августа, погодные условия в российской столице останутся неустойчивыми, но с некоторыми изменениями. Температура воздуха днем сохранится на уровне +15–17 градусов, а ночью составит +6–11 градусов. Ветер усилится до 6–11 м/с и останется юго-западным, что принесет более прохладные воздушные массы. Атмосферное давление немного повысится до 742–743 мм рт. ст., но останется ниже стандартных значений. Осадки продолжатся. Вероятность дождя возрастет, и местами ожидается умеренный дождь, который может сопровождаться порывами ветра.

Таким образом, в Москве в начале недели туманной мороси ждать не стоит, но холода до +8 градусов ожидаются в ночное время.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В понедельник, 25 августа, Санкт-Петербург ожидает пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +14 градусов днем до +10 градусов ночью. Ощущаться температура будет холоднее: днем около +13 градусов, а ночью до +10 градусов. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, а влажность воздуха достигнет 83%, создавая дополнительный дискомфорт. Ветер будет слабым, преимущественно южного и юго-западного направлений. Вероятность осадков высокая — до 91% днем, что означает практически гарантированные дожди. Температура воды в водоемах составит около +18 градусов, что неблагоприятно для купания. Периодически возможно усиление дождя, местами с грозами, особенно в послеобеденное время.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во вторник, 26 августа, погодные условия в Северной столице останутся неустойчивыми, но с некоторыми изменениями. Температура воздуха днем поднимется до +15 градусов, а ночью составит +11 градусов. Однако по ощущениям будет холоднее. Атмосферное давление немного повысится до 750–752 мм рт. ст., но останется ниже стандартных значений. Влажность воздуха будет высокой — 79–82%, что поддержит сырую и дискомфортную погоду. Ветер усилится до 3–4 м/с и сменит направление на северо-западное, что принесет более прохладные воздушные массы с Балтики. Осадки продолжатся. Вероятность дождя днем достигнет 93%, а ночью — 98%. Утром возможны слабые дожди, которые к полудню усилятся.

