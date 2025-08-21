Колючий дождь и холодрыга до +9? Погода в Москве в конце августа: что ждать

В конце августа воздух в Москве будет прогреваться до +12–16 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды на конец лета, ждать ли колючих дождей и холодрыги до +9 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце августа

По словам Евгения Тишковца, последняя неделя августа в Москве будет достаточно прохладной.

«Начало следующей недели не порадует погодой, „метеоосень“ продолжит тренировку перед началом грядущего календаря. В понедельник после прохождения холодного атмосферного фронта в Москве ночная температура при прояснениях в облаках понизится до +6–9, а днем дожди возобновятся и всего +13–16 градусов. Вторник на следующей неделе будет дождливым. Москва останется на орбите ненастного влияния североатлантического циклона, и природа отправит жителей Центральной России на месяц вперед — во вторую половину сентября. Ночью не выше +8–11 градусов, днем термометры покажут лишь +12–15 градусов. В среду аэросиноптическая ситуация не изменится и на просторах Русской равнины продолжит править бал холодный циклон из Северной Атлантики. В ночные часы +7–10 градусов, в середине дня не выше +13 градусов, что на 7 градусов ниже положенной по климату конца лета многолетней нормы», — рассказал синоптик.

По данным метеорологических сервисов, последняя неделя августа 2025 года в российской столице ожидается прохладной и дождливой. С 25 по 27 августа дневная температура составит +14–16 градусов, ночная — +7–10 градусов. Небольшое потепление прогнозируется 28 и 29 августа. Днем до +18–20 градусов, ночью — +11–14 градусов. Однако 30 и 31 августа вновь последует похолодание. Дневные показатели не превысят +15–17 градусов, ночные — опустятся до +8–10 градусов. Так, средняя температура конца августа окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы для этого времени года в Москве.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дожди станут постоянным спутником погоды в последние дни лета. Наиболее влажными ожидаются 25 и 26 августа (вероятность осадков — 80–100%) и 30 августа, когда интенсивность дождей достигнет 2–3 мм/ч. Ветер будет умеренным — 3–4 м/с, с порывами до 6–7 м/с в периоды дождей, преимущественно западного и северо-западного направлений. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 740–745 мм ртутного столба, что ниже нормы и может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

Таким образом, в конце августа в российской столице ожидаются колючие дожди и холодрыга до +9 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце августа

По информации метеосервисов, последняя неделя августа в Санкт-Петербурге ожидается прохладной и дождливой. С 25 по 27 августа дневная температура составит +15–17 градусов, ночная — +7–10 градусов. Небольшое потепление прогнозируется 28 и 29 августа. Днем до +16–18 градусов, ночью — +9–12 градусов. Однако 30 и 31 августа вновь придет похолодание. Дневные показатели не превысят +14–16 градусов, ночные — опустятся до +7–9 градусов. Таким образом, средняя температура конца августа окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы для этого времени года в Санкт-Петербурге.

Дожди ожидаются в Северной столице 25, 26 и 30 августа. Ветер будет умеренным — 3–4 м/с, с порывами до 6–7 м/с в периоды дождей, преимущественно западного и северо-западного направлений. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 740–745 мм ртутного столба, что ниже нормы и может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

