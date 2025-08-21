Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильных дождей и холода

В Москве и Московской области завтра, 22 августа, ожидаются сильные дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 22 августа

В Москве завтра, 22 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

«22 августа ночью переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +7 до +9 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Днем облачно, дождь, местами сильный. Температура днем в Москве — от +14 до +16 градусов, по области — от +13 до +18 градусов. Ветер северо-восточный и восточный 6–11 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сегодня вечером осадки в российской столице прекратятся и в ночь на пятницу благодаря гребню антициклона немного распогодится.

«Завтра днем скажется влияние ложбины циклона с юго-запада и связанного с ней атмосферного фронта, из-за чего небо вновь нахмурится и брызнет небольшой дождь, максимальная температура не превысит +14–17 градусов», — заявил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 22 августа в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +10 градусов ночью до +16 градусов днем. Осадки начнутся во второй половине дня: после 15:00 прогнозируется слабый дождь, который к вечеру усилится и продолжится до ночи. Влажность воздуха составит 65–93%, что усилит ощущение прохлады. Ветер будет переменным: утром — юго-восточный со скоростью 1–2 м/с, днем и вечером — восточный и северо-восточный с порывами до 5 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 744–745 мм ртутного столба, что ниже климатической нормы для этого времени года.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 22 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +18 градусов.

«22 августа облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью — от +8 до +10. Днем — от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Северной столице 22 августа ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +15–17 градусов, ночью опустится до +7–10 градусов. Осадки прогнозируются в течение всего дня: утром и днем — моросящий дождь, к вечеру возможен усиливающийся дождь с интенсивностью до 5–7 мм. Влажность воздуха будет высокой — 70–90%, что усилит ощущение прохлады. Ветер юго-восточный и юго-западный со скоростью 2–5 м/с, с порывами до 7 м/с во время дождя. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 752–754 мм ртутного столба, что ниже климатической нормы для этого времени года.

