10 августа 2025 в 18:40

Ураганы и холод до +8 градусов? Погода в Москве в октябре: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве в октябре ожидается спокойная климатическая обстановка, которая будет характеризоваться низким температурным фоном, сообщают синоптики. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на второй месяц осени, ждать ли ураганов и холода до +8 градусов?

Какая погода будет в Москве в октябре

По предварительным данным метеосервисов, в Москве в октябре средняя дневная температура воздуха составит +6 градусов, что ниже показателей прошлого сезона.

Первая декада, с 1 по 10 октября, стартует с аномально высоких для начала осени значений. Днем столбики термометров будут показывать от +10 до +14 градусов, ночью — от +5 до +8 градусов. Пик тепла ожидается 3 октября (+14 градусов). Однако уже к 7 числу температура начнет снижаться. Днем не выше +11 градусов.

Вторая декада, с 11 по 20 октября, ознаменуется стабильным похолоданием. Дневные показатели составят +6–9 градусов, ночные — +1–4 градуса. Особенно холодными станут 14 и 15 октября, когда воздух прогреется только до +7 градусов, а в ночные часы возможны первые заморозки до +1 градуса.

Финальная декада, с 21 по 31 октября, превратит осень в предзимье. Днем температура не поднимется выше +5–6 градусов, ночью — 0 градусов. В последние дни месяца, 29, 30 и 31 октября, прогнозируются ночные заморозки до –1 градуса, а днем — не более +4 градусов. По сравнению с климатической нормой (+8,7 градуса) месяц ожидается на 1–2 градуса холоднее.

Таким образом, в российской столице в октябре ураганов не ожидается, но прогнозируются холода до +8 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в октябре

По информации метеорологических сервисов, октябрь 2025 года в Санкт-Петербурге встретит жителей классической осенней погодой с постепенным похолоданием и высокой влажностью.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Средняя дневная температура в Северной столице в начале месяца составит — от +11 до +13 градусов, ночная — от +6 до +8 градусов. К концу октября столбики термометров опустятся до +5–6 градусов днем и до +1–2 градусов ночью, а 30 и 31 октября возможны заморозки до -1 градуса. Водителям необходимо использовать зимние шины с 25 октября и соблюдать дистанцию из-за гололеда утром.

Осадки ожидаются 21 день из 31, с пиком во второй декаде. Интенсивные дожди до 4 мм/сутки и мокрый снег после 20 числа. Влажность воздуха сохранится на уровне 80–85% из-за влияния Финского залива, ветер усилится до 5–7 м/с (преимущественно юго-западный), давление — 750–763 мм ртутного столба.

