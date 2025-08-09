Обильные дожди и жара до +40? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В ближайшие дни в Москве температура будет ниже нормы на 1–1,5 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Что известно о прогнозе погоды в российской столице с 11 по 13 августа, ждать ли обильных дождей и жары до +40 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Романа Вильфанда, в начале следующей недели жаркой погоды в Москве ждать не стоит.

«Конечно же, в августе в Москве бывают температуры выше +25 градусов, а это уже жаркая погода. Исключать этого нельзя, но именно сейчас можно говорить уверенно о наступлении периода умеренной, спокойной погоды, когда температура будет ниже нормы на 1–1,5 градуса. Но сейчас жаркой погоды на ближайшие десять дней не видно», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что на следующей неделе в российской столице прогнозируется понижение температуры до +17–23 градусов.

«В столичном регионе дневные погодные значения на следующей неделе составят от +17 до +22 градусов. Ожидается понижение максимальных значений дневных температур с почти ежедневными дождями. С понедельника по пятницу в Москве и Московской области днем столбики термометров будут в диапазоне от +17 до +22 градусов», — рассказал метеоролог NEWS.ru.

По данным метеорологических сервисов, 11 августа российскую столицу ожидает облачная погода с кратковременными сильными дождями. Днем температура воздуха составит +18–20 градусов, ночью — от +13 до +15 градусов. Ветер северо-западный 5–10 м/с, влажность повысится до 77%. Осадки местами интенсивные, особенно во второй половине дня.

Во вторник, 12 августа, сохранится облачность с прояснениями и периодическими дождями. Днем воздух прогреется до +20–22 градусов, ночью похолодает до +13–15 градусов. Ветер останется северо-западным 5–10 м/с. Вероятность осадков — 68%, возможны грозы к вечеру.

В среду, 13 августа, ожидаются моросящие дожди. Температура днем не превысит +17–22 градусов, ночью опустится до +10–15 градусов. Ветер ослабнет до 3–8 м/с, влажность — 55–70%.

Таким образом, в начале следующей недели в Москве прогнозируются обильные дожди, но жары до +40 градусов не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге в начале недели воздух будет прогреваться до +21 градуса, заявил Александр Ильин.

«В Петербурге максимальная дневная температура в течение следующей рабочей недели будет меняться от +21 градуса в понедельник до +23 — в пятницу. Ночью на протяжении всего периода будет +14–16 градусов. В отличие от Москвы, в Питере будет больше солнечных дней, но без осадков тоже не обойдется», — подчеркнул он.

По данным метеосервисов, в Северной столице 11 августа ожидается облачная, но сухая погода. Днем температура составит от +19 до +20 градусов, ночью — от +12 до +13 градусов. Ветер южный слабый, 2–3 м/с, давление — 755–761 мм ртутного столба, влажность — 77%. Осадки маловероятны, но к вечеру возможен кратковременный слабый дождь.

Во вторник, 12 августа, станет прохладнее. Днем — до +19 градусов, ночью — до +12 градусов. Вероятность осадков возрастет до 77–89%, пройдут умеренные дожди. Ветер южный 4,6 м/с, влажность — 78–80%. Из-за высокой влажности ощущаться будет как +14 градусов.

В среду, 13 августа, будет холодно и дождливо. Днем температура не превысит +17–19 градусов, ночью опустится до +11–12 градусов. Дождь продлится весь день. Ветер западный 4–7 м/с, с порывами, давление — 759 мм ртутного столба, влажность — 80%.

