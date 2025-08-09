Какие аэропорты закрыты в России 9 августа: задержки, отмены рейсов

Росавиация в ночь на сегодня, 9 августа, вводила ограничения на полеты сразу в нескольких российских регионах. Какая сейчас ситуация в аэропортах России, что известно об отменах и задержках рейсов?

Какие аэропорты в России закрывали 9 августа

Росавиация 9 августа в 01:25 по московскому времени ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги. Представитель ведомства Артем Кореняко пояснил, что соответствующие меры были необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

Аналогичные ограничения в 07:08 по московскому времени были введены в аэропорту Саратова. В 09:00 были закрыты еще пять российских аэропортов — во Владикавказе, Казани, Нижнекамске, Самаре и Ульяновске.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщил Кореняко.

По данным Mash Iptash, в аэропортах Казани и Нижнекамска введен план «Ковер». Воздушная гавань Владикавказа перестала принимать и отправлять рейсы на фоне объявления режима беспилотной опасности в Северной Осетии, отметил Telegram-канал Mash Gor.

Ограничения на прием и выпуск судов также были введены 9 августа в 09:42 в Ижевске.

Саратов. Аэропорт Гагарин Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В каких аэропортах РФ задержаны и отменены рейсы 9 августа

На настоящий момент ограничения сняты с аэропортов во Владикавказе и Калуги. Вылет рейсов, согласно информации на сайте воздушных гаваней, ожидается согласно расписанию. Также возобновлена работа аэропорта в Саратове, там наблюдаются задержки на вылет в Новый Уренгой, Екатеринбург и Сочи.

В аэропорту Казани на фоне действующих ограничений, согласно данным онлайн-табло, 9 августа задерживаются вылеты в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи, Душанбе и Москву.

«9 августа Международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая по указанию органов управления воздушным движением временно не осуществляет прием и отправку воздушных судов. С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту проводится работа представителями авиакомпаний и работниками аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Из Самары, согласно информации на сайте аэропорта, 9 августа задержаны рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву, Екатеринбург, Иркутск и другие города. Отменен один рейс в Москву.

Из Ульяновска задержаны вылеты в Санкт-Петербург и Сочи, отменен рейс в Москву.

