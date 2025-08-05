Травля из-за брака с Цыгановым, обида на Борисова: как живет Юлия Снигирь

Актриса Юлия Снигирь обрела популярность благодаря съемкам в сериале «Великая» и фильме «Обитаемый остров». Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Снигирь

Юлия Снигирь (девичья фамилия Сирискина) родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области. Окончила факультет английской филологии Московского педагогического государственного университета, затем поступила в Театральное училище имени Щукина, но оставила учебу на третьем курсе из-за занятости в съемках.

Актриса впервые появилась на экране в 2004 году в клипе группы «Чай вдвоем» на песню «День рождения». В кино дебютировала в 2006 году в фильме «Последний забой». Широкую известность ей принес фильм «Обитаемый остров», где она сыграла роль Рады Гаал. Также Снигирь снималась в лентах «Вакцина», «Глянец», «Доктор Тырса», «Кококо», «С чего начинается Родина», «Страна ОЗ», «Кровавая барыня», «Великая», «Мастер и Маргарита», «Крепкий орешек» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Снигирь

Первый раз Юлия Снигирь вышла замуж в 17 лет за однокурсника Алексея Снигиря. Через несколько лет брак распался, после развода она оставила фамилию супруга.

В 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина» Снигирь познакомилась с Евгением Цыгановым, который на тот момент состоял в отношениях с актрисой Ириной Леоновой и воспитывал шестерых детей. В сентябре 2015 года у пары родился седьмой ребенок.

В марте 2016 года Снигирь родила от Цыганова сына Федора. В 2019 году пара сыграла свадьбу. По ее словам, они с супругом пережили несправедливую травлю.

«Знаю, что такое травля и ошибочное общественное мнение. Например, нас с Женей долго травили, и его несправедливо обвиняли в том, что он бросил детей и не занимается ими», — рассказала она.

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Как Снигирь относится к СВО

Юлия Снигирь публично не комментировала проведение спецоперации.

Еще до начала СВО она вступила в конфликт с писателем Захаром Прилепиным, который упрекнул Евгения Цыганова в том, что тот с 2014 года не сказал ни слова о погибших людях, но регулярно играл гусаров и солдат на экране.

Прилепин посоветовал таким актерам «играть хоббитов и зайчиков на новогодних праздниках», в ответ на что Снигирь оскорбила его.

Как Борисов обидел Снигирь

Юлия Снигирь вместе с актером Юрием Борисовым пробовались на роли Мастера и Маргариты в одноименном проекте. По ее словам, незадолго до этого между ними состоялся неприятный разговор, когда артист, который младше коллеги на девять лет, обратил внимание на ее возраст.

«Юра, сволочь такая… Это было очень неприятно. Мы встретились с ним накануне наших проб на какой-то премьере. И он мне говорит: „Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. И я вот не могу понять, Мастер и Маргарита, они что, вне возраста, да?“ И я смотрю на него и думаю: „Ты, маленький засранец, будешь тут еще про возраст что-то говорить?“» — поделилась она подробностями в интервью Светлане Бондарчук.

Чем сейчас занимается Снигирь

Юлия Снигирь в 42 года занимается благотворительностью и продолжает творческую деятельность.

В сентябре с ней ожидается премьера фильма «Семейное счастье». Также актриса снимается в лентах «Кто-то должен умереть», «Маяк», «Секс. До и после — 2», «Семья напрокат», «Сын мой» и других.

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