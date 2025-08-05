Грозовые ливни и жара до +34? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Грозовые ливни и жара до +34? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В Москве в выходные дни ожидаются кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 9 и 10 августа, ждать ли грозовых ливней и жары до +34 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, 9 и 10 августа воздух в Москве будет прогреваться до +25 градусов.

«В субботу и воскресенье „проклятье“ выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам — от +9 до +14 градусов, в середине дня воздух будет прогреваться до +25 градусов комфортного тепла. Из-за усиления конвекции в дневные часы кое-где могут возникать „шапки“ кучево-дождевых облаков», — пояснил метеоролог.

По данным метеорологических сервисов, 9 августа российскую столицу ждет переменная облачность с кратковременными дождями. Днем температура достигнет +23 градусов, ночью опустится до +12 градусов. Вероятность осадков составит 72%, особенно во второй половине дня — ожидается слабый дождь с усилением до умеренного к 15–18 часам. Ветер южный, 5 м/с, давление — 745 мм ртутного столба, влажность — 72%.

В воскресенье, 10 августа, погода стабилизируется. Утром ясно, до +14 градусов, к полудню воздух прогреется до +22 градусов, но после 15:00 возможна переменная облачность без осадков. Ночью похолодает до +12 градусов. Ветер сменится на юго-западный, влажность повысится до 75%.

Таким образом, в Москве в выходные дни грозовых ливней и жары до +34 градусов не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в городе после 6 августа установится комфортная погода.

«Со среды начинается более прохладная погода с кратковременными дождями, но фон дневной температуры — от +22 до +24 градусов — наиболее приемлемый для большинства», — подчеркнул метеоролог.

В Северной столице оба выходных дня пройдут под влиянием атлантического циклона. В субботу, 9 августа, температура не превысит +20 градусов днем, ночью опустится до +12 градусов. Сильные дожди начнутся после полудня и продлятся до вечера, сопровождаясь порывами ветра до 8 м/с. Давление — 749 мм ртутного столба, влажность — 76%.

В воскресенье, 10 августа, станет теплее. Днем воздух прогреется до +21 градуса, но сохранится высокая облачность и периодические дожди. Ночью столбик термометра покажет +12 градусов. Ветер западный, 4–5 м/с, из-за близости Финского залива возможны вечерние туманы.

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