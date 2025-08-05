Погода в Москве в среду, 6 августа: ждать ли ливни и сильный ветер

Погода в Москве в среду, 6 августа: ждать ли ливни и сильный ветер

В Москве завтра, 6 августа, ожидаются сильные грозы, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге в среду?

Какая погода будет в Москве 6 августа

В Москве завтра, 6 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

«6 августа — переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +15 до +17 градусов (в центре города — от +18 до +20 градусов), по области — от +12 до +17 градусов. Температура днем в Москве — от +25 до +27 градусов, по области — от +23 до +28 градусов. Ветер западный 6–11 м/с», — сообщил Гидрометцентр РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в среду в столичном регионе будет теплая погода.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В среду инициативу на синоптической карте перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится. Под утро — от +13 до +16 градусов, после полудня — от +24 до +27 градусов. Передышка в атмосфере будет недолгой. В ночь на четверг еще обойдется без осадков и на термометрах около +15 градусов, но днем скажется влияние холодной фронтальной системы, и ливни возобновятся (ожидается еще до 13 мм осадков), что освежит воздух до положенной в августе нормы — от +19 до +22 градусов», — сообщил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 6 августа Москву ожидает теплая и преимущественно солнечная погода. Температура днем составит +23–25 градусов, ночью опустится до +17–19 градусов. Осадков не прогнозируется, облачность будет минимальной. Утром и днем ясно, к вечеру возможна малооблачность. Ветер западный, слабый, давление стабильное — 745–748 мм ртутного столба, влажность воздуха — 55–60%.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 6 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +23 градусов.

«6 августа облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от +16 до +18 градусов. Днем — от +21 до +23 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что в среду вернутся осадки.

«Со среды начинается более прохладная погода с кратковременными дождями, но фон дневной температуры — от +22 до +24 градусов — наиболее приемлемый для большинства», — подчеркнул метеоролог.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 августа: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 5 августа: что завтра, риски инсульта, бессонница

Рубль ждет падение осенью? Курс сегодня, 5 августа, что с евро и юанем