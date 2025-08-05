Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

В Москве в сентябре температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы, сообщили в Гидрометцентре РФ. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на первый осенний месяц, ждать ли штормовых ветров и холодрыги до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в сентябре

По информации Гидрометцентра России, в сентябре в Центральном федеральном округе осадков выпадет меньше, чем в 2024 году.

«Выше нормы средняя месячная температура ожидается на юго-востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Центрального федерального округа, на северо-востоке Южного федерального округа, в Приволжском федеральном округе», — говорится в прогнозе.

По предварительным данным метеосервисов, сентябрь 2025 года в Москве начнется с относительно теплой погоды, но к концу месяца ожидается резкое похолодание. В первой декаде, с 1 по 10 сентября, дневная температура составит +18–22 градуса, ночная — от +9 до +14 градусов.

Во второй декаде, с 11 по 20 сентября, показатели снизятся. Днем воздух будет прогреваться до +14–17 градусов, ночью — от +6 до +10 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К третьей декаде, с 21 по 30 сентября, похолодание усилится. Днем — не выше +12–15 градусов, ночью — от +5 до +8 градусов, а 29 и 30 сентября возможны первые заморозки.

Осадки ожидаются в течение 12 дней. Преимущественно во второй половине сентября. Наиболее дождливыми станут периоды с 11 по 15 сентября и с 24 по 28 сентября. Влажность воздуха будет высокой — 75–82%, ветер западный и северо-западный, давление — 744–748 мм ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в сентябре штормовых ветров не прогнозируется, но ожидается холодрыга до +10 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в сентябре

В сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается классическая осенняя погода с постепенным похолоданием, частыми дождями и высокой влажностью. Средняя дневная температура в начале месяца составит +16–18 градусов, ночная — от +9 до +11 градусов. К концу сентября столбики термометров опустятся до +11–13 градусов днем и +6–8 градусов ночью, а 29 и 30 сентября возможны первые заморозки.

Осадки ожидаются 12–14 дней за месяц, с пиком во второй и третьей декадах. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются с 13 по 15 сентября, а также с 24 по 28 сентября. Общий объем осадков превысит 60 мм, что соответствует климатической норме. Влажность воздуха в Северной столице будет стабильно высокой, 80–85%, из-за влияния Финского залива. Ветер усилится до 4–6 м/с (преимущественно южный и юго-западный), давление сохранится в пределах 757–762 мм ртутного столба.

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