09 августа 2025 в 09:12

Работу ряда российских аэропортов временно ограничили

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска введены временные ограничения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Сейчас в аэропорту Саратова (Гагарин) также действуют временные ограничения. Уточнялось, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

До этого в международном аэропорту Калуга были на два часа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко объяснял, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности перелетов.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Краснодара пока остается закрытым. Такое решение связали с соображениями безопасности. При этом некоторые СМИ проинформировали о возможном открытии воздушной гавани и наборе персонала.

Также стало известно, что в аэропорту Геленджика были введены временные ограничения. По словам Кореняко, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань впервые перестала принимать и отправлять рейсы с момента открытия.

аэропорты
Казань
Росавиация
ограничения
Калуга
