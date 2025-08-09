Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 11:13

Магнитные бури сегодня, 9 августа: что завтра, кто в опасности, давление

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сегодня, 9 августа, на Земле фиксируется магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, на кого могут влиять геомагнитные удары?

Будут ли магнитные бури 9 и 10 августа

По данным экспертов ИКИ РАН, возмущения магнитосферы Земли сохранятся в течение большей части сегодняшнего дня.

«Уровень бури пока умеренный. На настоящий момент ее единственным источником является влияние корональной дыры. Ожидающиеся выбросы плазмы от Солнца пока не доходили. В случае их ночного прихода возможно значительное усиление возмущений», — пояснили ученые.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что скорость солнечного ветра около орбиты Земли 9 августа выйдет на значения, в полтора или два раза превышающие обычные.

«На таком уровне скорость солнечного ветра продержится как минимум до середины будущей недели, резко увеличив на весь этот период нагрузку на магнитное поле Земли. В такой ситуации в ближайшие пятницу и субботу ожидается рост возмущение геомагнитного поля. Точная сила возмущений прогностическими моделями пока оценивается в довольно широком диапазоне: от ограниченного желтого уровня опасности с достижением индексом Кр значений в четыре единицы до формирования магнитных бурь слабого и среднего уровня G1 – G2 (при индексе Кр=5–6), а в отдельных случаях и до сильных магнитных бурь класса G», — уточнил метеоролог.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 10 августа, ожидаются магнитные бури уровня G2.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На кого могут влиять магнитные бури

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь могут страдать люди, например, старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии NEWS.ru посоветовал метеозависимым людям во время геомагнитных ударов следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — отметил специалист.

Иван Смирнов
И. Смирнов
