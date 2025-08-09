Синоптик раскрыл, какой будет погода в Москве и Петербурге до 17 августа Синоптик Ильин: в Москве и Санкт-Петербурге похолодает до 17–23 градусов

Понижение температуры до 17–23 градусов ожидается уже на следующей неделе в Москве и Санкт-Петербурге, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, будет дождливая погода.

В столичном регионе дневные погодные значения на следующей составят от +17 до +22 градусов. В Северной столице погода будет от +21 до +23 градусов. Ожидается понижение максимальных значений дневных температур с почти ежедневными дождями. С понедельника по пятницу в Москве и Московской области днем столбики термометров будут в диапазоне от +17 до +22 градусов. В четверг и пятницу при прояснении местами до +23 градусов. В субботу и воскресенье днем в Москве плюс 21–23 градуса, по области — плюс 18–23. Ночью будет около плюс 13–15 градусов, — пояснил Ильин.

Он отметил, что в Санкт-Петербурге ночная температура на следующей неделе будет держаться на отметке не выше 16 градусов тепла. По его словам, в отличие от Москвы в Северной столице ожидается больше солнечных дней, однако он добавил, что без осадков не обойдется.

В Петербурге максимальная дневная температура в течение следующей рабочей недели будет меняться от +21 градуса в понедельник до +23 — в пятницу. В субботу днем воздух прогреется до +22 градусов, в воскресенье станет прохладно примерно на два пункта. Ночью на протяжении всего периода будет плюс 14–16 градусов. В отличие от Москвы в Питере будет больше солнечных дней, но без осадков тоже не обойдется, — резюмировал Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории России в июле были зафиксированы значительные температурные аномалии. По его словам, превышение климатической нормы отмечено в пяти федеральных округах страны.