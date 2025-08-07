Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 04:26

«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ

Вильфанд: в пяти российских округах температура воздуха в июле была выше нормы

Сочи, городской пляж Сочи, городской пляж Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На территории России в июле были зафиксированы значительные температурные аномалии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, превышение климатической нормы отмечено в пяти федеральных округах страны.

Наибольшие отклонения зарегистрированы в Центральном (на 1,5–2 градуса по Цельсию выше нормы, в Москве и области — +2 градуса), в Северо-Западном (Ленинградская, Новгородская, Псковская области — +1–2 градуса), в Южном и на Северном Кавказе (Крым +3 градуса, Краснодарский край +2 градуса, СКФО +2–2,5 градуса) федеральных округах и на Дальнем Востоке (Приморье и Сахалин +3–4 градуса).

Это огромнейшая аномалия. Летом крайне редко встречается такая ситуация из-за высокой изменчивости погоды. При этом в Якутии температурный фон был близок к норме, — отметил Вильфанд.

В то же время в Приволжском, Уральском и Сибирском округах температура соответствовала сезонным нормам или была немного ниже. Особенно выделяется аномально теплая погода на Дальнем Востоке, где отклонения достигли 3–4 градусов — редкое явление для летнего периода.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе ожидается переход к сезонным температурам с 7 августа. Дневные показатели составят 18–23 градуса, а ночью столбики термометров могут опускаться до +10.

жара
Роман Вильфанд
округа
температуры
