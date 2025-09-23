Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году

Президент России Владимир Путин отметил жаркую погоду в этом году, передает пресс-служба Кремля. Это произошло на встрече с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, когда тот назвал засуху в качестве причины спада урожайности в 2024 году.

В этом году тоже очень жарко было, — сказал Путин.

Ранее председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Краснодарского края Александр Шипулин рассказал, что аномальная засуха, которую зафиксировали в южных регионах России, негативно повлияет на урожай сахарной свеклы. По его словам, под ударом также оказались подсолнечник и кукуруза.

Между тем министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что в Ростовской области может быть применена практика искусственного вызова осадков для борьбы с засухой. Минсельхоз в настоящее время обсуждает с Росгидрометом и региональными властями возможность проведения мероприятий по стимулированию осадков, отметила она.