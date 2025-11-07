Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:29

ВСУ ударили по торговому центру в России с помощью БПЛА

Пасечник: ВСУ ударили по луганскому ТЦ в Новопскове с помощью БПЛА

Сотрудники МЧС РФ Сотрудники МЧС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские солдаты ночью ударили по торговому центру в Новопскове (ЛНР) с помощью БПЛА, в результате выгорела часть помещений, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, пожарные службы быстро прибыли на место и потушили огонь. Погибших и пострадавших нет, объяснил глава региона.

Сегодня ночью вражеский беспилотник ударил по частному зданию в Новопскове. Со стороны ВСУ произведен удар БПЛА с поражающими элементами по 2-этажному торговому центру в Новопскове. Произошло возгорание, частично разрушена кровля, выгорела часть помещений, которые арендовали индивидуальные предприниматели, — написал он.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, по 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря.

