В одном регионе могут принудительно вызвать осадки после летней засухи В Ростовской области могут использовать принудительный вызов осадков

В Ростовской области может быть применена практика искусственного вызова осадков для борьбы с засухой, пишет РБК. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз в настоящее время обсуждает с Росгидрометом и региональными властями возможность проведения мероприятий по стимулированию осадков.

Подобная процедура уже успешно применялась в Ставропольском крае. Министр отметила, что решение о проведении работ будет принято по результатам наблюдения за ситуацией в сентябре — октябре. По ее словам, если ожидания Росгидромета не оправдаются во втором месяце осени, будут предприниматься необходимые действия.

Предварительный ущерб, нанесенный Ростовской области засухой, оценивается Минсельхозом в четыре миллиарда рублей. В ближайшее время также будет рассмотрен вопрос о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее стало известно, что южные регионы России столкнулись с падением урожая. Так, подсолнечник принес всего 1,17 тонны с гектара, что на 35,4% меньше в сравнении с 2024 годом. Показатель стал меньшим за последние 13 лет на фоне аномальной жары.