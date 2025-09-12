Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 13:31

Урожайность подсолнечника на юге России стала самой низкой за 13 лет

В южных регионах России на 35,4% упала урожайность подсолнечника в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южные регионы России столкнулись с падением урожайности подсолнечника в 2025 году, пишет «Коммерсант». Показатель составил всего 1,17 тонны с гектара, что на 35,4% меньше по сравнению с прошлым годом и представляет минимальное значение за последние 13 лет.

Основными причинами такого резкого снижения эксперты называют засуху и аномальную жару. В связи с этими неутешительными данными, аналитики уже скорректировали общий прогноз по урожаю подсолнечника в России, снизив его на 2,8% до 17,4 миллиона тонн.

Инна Гольфанд, эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам, предупреждает, что в отдельных районах Ростовской области и Краснодарского края производители могут столкнуться с сокращением урожайности масличной культуры на целых 50% год к году. Она объясняет это дефицитом влаги и высокими температурами, тогда как на Ставрополье ситуация выглядит несколько благоприятнее.

Старший аналитик центра ценовых индексов Екатерина Захарова уточнила, что урожайность подсолнечника в Южном федеральном округе (ЮФО) составляет 1,13 тонны с гектара, что на 37,6% меньше, чем в прошлом году. Однако она добавила, что, учитывая расширение посевных площадей, общий сбор в округе может сохранится на уровне предыдущего года.

Ранее Росптицесоюз не подтвердил распространяемую информацию о перепроизводстве яиц. В объединении сообщили, что рынок стабилен, а производство соответствует спросу.

