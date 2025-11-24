Российский урожай винограда вплотную приблизился к рекордному Вице-премьер Патрушев: сбор винограда в РФ составит около 870 тыс. т в 2025 году

Ожидается, что в 2025 году в России будет собран виноградный урожай в объеме около 870 тыс. т, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на Четвертом Российском винодельческом форуме. Такой показатель практически повторяет рекордные значения прошлого года, передает «Интерфакс».

По предварительному прогнозу Минсельхоза, урожай составит около 870 тыс. т, что немногим отличается от рекордного 2024 года, — сказал Патрушев.

Вице-премьер уточнил, что предварительная оценка урожая была дана Министерством сельского хозяйства РФ. Параллельно с ростом сборов в стране увеличивается и объем производства винной продукции. Как отметил политик, за три квартала текущего года прирост составил 3%. Ожидается, что по итогам всего года положительная динамика полностью сохранится.

Также Патрушев информировал о значительном расширении площадей, отведенных под виноградники. Их общая площадь в настоящее время превысила отметку в 110 тыс. га, что на 14% больше, чем до принятия закона о виноградарстве в 2020 году.

При этом вице-премьер обратил внимание на то, что свыше трети всех виноградных насаждений являются молодыми. Это, по его словам, создает отличный потенциал для дальнейшего развития отрасли, несмотря на сложные погодные условия в текущем сезоне.

Ранее стало известно, что крымские виноградари предупредили о значительных потерях урожая в 2025 году из-за продолжительной засухи и весенних заморозков. Многие хозяйства потеряли до половины планируемого урожая, особенно пострадали ранние сорта вроде «шардоне» и «алиготе», чьи почки погибли во время апрельских похолоданий.