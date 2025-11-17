Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Уборка урожая на Украине оказалась на грани катастрофы

Аграрии Украины заявили о неубранном из-за мобилизации урожае

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Украинские фермеры пожаловались на катастрофическую ситуацию с уборкой урожая из-за нехватки рабочих рук после мобилизации, пишет Telegraf. Глава агрохолдинга «ЛАН АГРО» Василий Сасько в беседе с изданием подчеркнул, что сложившаяся ситуация грозит не только экономическими проблемами для отдельных компаний. По его словам, она может ударить по продовольственной безопасности целых регионов.

Надо, чтобы лук собирали руками, но людей нет. Ребят вообще нет. Всех забрали, — признал Сасько.

Из-за тотальной нехватки персонала многие владельцы земель находятся в отчаянном положении. Порой потери достигают таких масштабов, что экономически выгоднее вообще отказаться от сбора и просто перепахать поля с выращенной продукцией.

Ранее представитель украинского военкомата Олег Байдалюк заявил, что мобилизация на Украине распространяется и на граждан без постоянного места жительства, если они признаны годными к военной службе. Он подчеркнул, что отсутствие регистрации якобы не освобождает от обязанности служить.

