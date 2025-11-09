В ВСУ стали призывать бездомных

На Украине ведется мобилизация граждан без постоянного места жительства, если они признаны годными к военной службе, заявил представитель киевского областного военкомата Олег Байдалюк. Как пишет издание «Страна.ua», он добавил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) действуют в рамках украинского законодательства, поэтому отсутствие регистрации не освобождает от обязанности служить в армии.

Бездомный он или нет — если ВВК (военно-врачебная комиссия. — NEWS.ru) указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? — указал военком.

Ранее в Тернополе мужчина выпал из окна военкомата, расположенного на пятом этаже. Пострадавший с травмами был доставлен в реанимационное отделение. Представители тернопольского ТЦК заявили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По официальной версии, он самостоятельно снял стекло в санузле, связал предметы одежды и попытался спуститься по этой импровизированной веревке, но сорвался вниз.