08 ноября 2025 в 17:32

Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата

В Тернополе мужчина выпал из окна пятого этажа военкомата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Тернополе мужчина выпал из окна пятого этажа местного военкомата, сообщает украинский портал «Тернополяне». Инцидент произошел в административном центре Тернопольской области на западе Украины. Пострадавший остался жив и был доставлен в реанимацию.

В пресс-службе тернопольского военкомата заявили, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии ТЦК, пострадавший «в санузле самовольно демонтировал стеклопакет, связал одежду и, пытаясь спуститься по ней, сорвался и упал».

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что на Украине с февраля 2022 года возбудили свыше 19 тысяч дел об уклонении от мобилизации. Наибольшее количество случаев пришлось на 2024 год — более семи тысяч дел, тогда как почти восемь тысяч производств уже закрыли.

До этого украинский блогер Макс Рудада рассказал о побеге из страны через реку Тису в Румынию для избежания мобилизации. Поводом стал конфликт с военкоматом, после которого у него провели обыск с изъятием $100 тысяч (более 8 млн рублей). Блогер также раскрыл расценки на нелегальные переходы границы.

