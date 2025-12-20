Новый год-2026
В Турции обнаружили неизвестный БПЛА

Hürriyet: в Турции нашли БПЛА и отправили в Анкару на экспертизу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В турецкой провинции Балыкесир обнаружен неопознанный БПЛА, сообщает газета Hürriyet. Он направлен в Анкару для детального изучения. При этом на аппарате отсутствуют какие-либо надписи, флаги или эмблемы.

Беспилотник упал на пустырь в районе Салур округа Маньяс провинции Балыкесир. Аппарат был обнаружен фермерами и передан силам безопасности, — уточнила газета.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Позже стало известно, что танкер Kairos, ранее атакованный украинским морским дроном, терпит бедствие у болгарского побережья. На борту находятся 10 человек, жизни которых пока ничего не угрожает. Судно под флагом Гамбии, лишенное хода после атаки 28 ноября, было оставлено турецким буксиром в территориальных водах Болгарии.

