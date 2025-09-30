Опасная природа: явления разрушительной силы Что надо знать о наиболее опасных стихиях в нашей стране, а также о редких и необычных природных явлениях

Ежегодно различные природные катаклизмы вмешиваются в привычной ход событий и уносят сотни тысяч жизней людей по всей планете. И несмотря на то, что лето, период наиболее опасных природных явлений, закончилось, осенние и зимние месяцы также могут преподнести немало сюрпризов. Сегодня расскажем, каких стихий стоит опасаться в России, чтобы быть начеку, а также узнаем о нескольких самых редких и необычных природных явлениях на планете.

Стихийные природные явления России

Стихийные природные явления — события в природе, обладающие могущественной разрушительной силой. Только вдумайтесь, каждый год экономический ущерб от наиболее опасных природных явлений — около 11 млрд рублей, а количество жертв исчисляется сотнями. Рассказываем о наиболее частых стихиях в России.

Бури, смерчи, ураганы, грозы

Эти природные явления составляют 28% от общего количества стихий в РФ. Притом речь не только о масштабных разрушительных явлениях, таких как смерч, ураган, но и о ливнях, снегопадах, граде. Эти атмосферные процессы тоже причиняют немало бед.

Наиболее опасное природное явление, такое как смерч, в России случает намного реже, чем ураганы. Наши бури и ураганы по силе не такие значительные, как в других частях света, но их последствия, безусловно, болезненны для пострадавших, хоть и не такие фатальные и объемные, как, например, в США или Австралии.

Что касается гроз, это стихийное природное явление быстротекущее, бурно протекает и тоже может быть очень опасным. Около 78% всех молниевых разрядов действуют в тропической и экваториальной зонах. Наибольшая грозовая активность наблюдается в Центральной Африке. Если задаться вопросом, над какой природной зоной гроза — редкое явление, то можно отметить полярные районы Арктики, Антарктики, а также полюсы. В такой местности гроз практически не бывает.

В России грозы случаются преимущественно летом. Наиболее интенсивно стихия бушует в умеренных широтах европейской части России и Западной Сибири. Грозовые молнии опасны для жизни людей, а попадая в здание, они приводят к его разрушению, могут вызвать пожар.

Мощнейшее и страшное природное явление. Занимает 24% от всех природных ЧС в России. Землетрясение возникает внезапно, предотвратить его невозможно. 40% территории нашей страны занимают зоны с повышенной опасностью (на 9% из них могут возникать толчки в 8-9 баллов).

В зоне риска находится более 300 населенных пунктов, более 100 городов — Владикавказ, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Иркутск и другие. Здесь это природное явление возникает с наибольшей силой.

Наводнения

Этот вид опасного стихийного природного явления составляет 19% от общего количества стихий в России. Происходят они часто, имеют большую площадь распространения, причиняют большой материальный ущерб, уносят много жизней людей. Каждый год происходит затопление 15–20 городов. Это примерно 40–60 ежегодных крупных наводнений.

Наверняка многие помнят о масштабном наводнении 2001 года в Якутии. Из-за этого стихийного природного явления река Лена поднялась до 17 метров, затопив около десяти регионов, погрузив под воду около 10 тыс. домов в городе Ленске. Более 40 тыс. человек были вынуждены покинуть свой дом и переселиться.

Размер экономического ущерба был колоссальным — чуть менее 6 млрд рублей. Из-за поднятия уровня этой же реки масштабные затопления были и в 1998 году. Материальный ущерб тогда составил более 1 млрд рублей.

Оползни, сели, обвалы

Эти природные явления развиваются неожиданно. Оползни и сели могут полностью разрушать здания, появляются человеческие жертвы, причиняется большой экономический ущерб.

Оползни развиваются по причине смещения горных пород в местах склонов. В основном после осадков или землетрясений. В РФ чаще происходят в Поволжье, Забайкалье, на Кавказе, Сахалине и в других регионах.

Сели — это течение мощных потоков с твердыми материалами, которые стремительно спускаются по горным долинам. Это опасное природное явление может быть вызвано обильными дождями, наблюдается после того, как тают снег, ледники.

В основном сели происходят на Северном Кавказе, в Камчатском крае, на Северном Урале, Кольском полуострове. Представляют прямую угрозу десятку городов.

Лесные пожары

Не менее опасными стихийными природными явлениями являются лесные пожары. Каждый год они покрывают площадь от 500 тыс. до 2 млн гектаров в России. Это неудивительно, ведь в РФ больше половины территории — леса, а это более 1 млрд 187 млн гектаров.

Природное явление и человек: кто виноват?

Как ни прискорбно это осознавать, многие опасные природные явления случаются по вине людей. Человек не может остановить природное бедствие, но может в значительной степени влиять на риски возникновения и последствия опасных стихийных природных явлений.

Человек может вызвать природное явление преднамеренно, например, осознанно осушать реки, озёра, вырубать леса, и непреднамеренно, но это цепная реакция последствий от преднамеренного воздействия.

Например, наводнения случаются из-за вырубки лесов, разрушения искусственных плотин, к подобным последствиям может привести нерациональное ведение сельского хозяйства, нарушения при паводкозащитных мерах и прочие действия.

Стоит ли говорить о причинах лесных пожаров по вине людей? Конечно, это небрежное обращение с огнем в лесу, на даче, в сельской местности при работе или отдыхе. Больше всего опасных стихийных природных явлений, таких как пожар, возникает там, где был человек, — пикник, сбор грибов и ягод, охота. Люди бросают горящие спички, непотушенные сигареты, не до конца тушат костер.

Удивительно, но в таком опасном стихийном природном явлении, как землетрясение, тоже может быть виновен человек. Разработка шахт, отвод воды, осушение болот — все это меняет распределение нагрузки на верхний слой земной коры, что может привести к изменению геоструктур земной поверхности, а следовательно, к землетрясениям.

Необычные и редкие природные явления

Кроме стихийных природных явлений в мире существуют и другие — необычные и довольно редкие. Радуга белого цвета, бирюзовый лёд, цветные осадки, пески и горы — это не декорации сказочных сюжетов, а необычные природные явления нашей планеты. Рассказываем о самых редких из них.

Двойной торнадо

Одиночная стихия наблюдается каждый год в разных частях планеты, но двойной торнадо — это редкое природное явление. Случается раз в десять лет, а то и больше. Оно очень опасное, сносит всё на своём пути, приводит к массовым разрушениям. Подобное необычное и редкое природное явление произошло в 2014 году в Небраске, город Пилгер. Стихии потребовалось всего несколько минут, чтобы разрушить город.

Причину такого опасного стихийного природного явления однозначно определить учёные пока не могут. Возможно, это происходит из-за того, что холодный атмосферный фронт вытесняет нижний тёплый. Когда первый торнадо слабеет, появляется второй. Есть и другое мнение учёных, согласно которому причина в сложных вихревых структурах.

Атмосферная блокировка

Это необычное природное явление приводит к застою погодных условий. В результате одна и та же погода держится на протяжении нескольких дней или даже недель. В результате происходят наводнения, засуха, держится аномальная температура, происходят другие экстремальные и редкие природные явления.

В пример можно привести жару, от которой Европа изнывала в 2003 году. От аномального явления погибло много людей. Еще больший ущерб аномальная жара нанесла в России в 2010 году — более 50 тыс. жертв, колоссальные материальные убытки в сельском хозяйстве, множество пожаров. В 2004 году на Аляске из-за атмосферного блока температура повысилась так, что таяли ледники, возникло много очагов пожаров.

Цветной снег

Это редкое природное явление случилось в 2010 году в Ставрополе. Снег шел зимой, в этом ничего удивительного, но в один день осадки легли на землю светло-коричневым, желтоватым полотном. Снег был отправлен в лабораторию. Выяснилось, что в верхних слоях атмосферы смешалась пыль (решили, что она шла со стороны Африки), которая и осела над городом вместе с осадками. Это необычное и безопасное природное явление происходило только один день.

