Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек

В Белокурихе Алтайского края загорелся гостиничный корпус одного из санаториев, в результате чего эвакуировали 349 человек, в том числе 16 детей, сообщили в региональном управлении МЧС. По информации ведомства, возгорание началось в электрощитовой на первом этаже здания, площадь огня составила около четырех квадратных метров.

На месте работали семь пожарных автоцистерн, автолестница и 14 сотрудников МЧС. В условиях сильного задымления применялись звенья газодымозащитников. Спасатели отметили, что никто не пострадал, 20 человек были выведены из зоны задымления. Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Пожар полностью ликвидирован.

Ранее В пригороде турецкой Аланьи вспыхнул крупный лесной пожар. По данным, огонь приблизился к отелям, где отдыхали российские туристы. Очевидцы сообщили, что с утра в регионе ощущался запах гари, а черный дым заволок небо настолько сильно, что солнце почти не было видно. Из-за сильного ветра пожар распространялся быстро, и людей эвакуировали из нескольких домов, включая российскую семью. Во многих зданиях отсутствовала вода, так как её использовали спасатели для тушения огня. Для борьбы с пожаром также задействовали вертолёты экстренных служб.