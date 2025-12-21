Новый год-2026
В Госдуме объяснили, кому положены бесплатные путевки в санатории

РИА Новости: бесплатные путевки в санатории положены ветеранам и инвалидам

Кисловодск Кисловодск Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press
Путевки на бесплатное лечение в российских санаториях могут получить дети-инвалиды, инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших ветеранов, блокадники, участники и ветераны боевых действий, жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. Она подчеркнула, что такой вид лечения — важное социальное направление.

Бесплатное санаторно-курортное лечение — одно из приоритетных направлений социальной политики государства, способствующих улучшению показателей здоровья населения, — сказала Фролова.

Депутат пояснила, что такие путевки предоставляются как по федеральным, так и по региональным льготам. Она также добавила, что регионы имеют право расширять установленный список льготных категорий. Отдельно Фролова отметила, что взрослых с инвалидностью первой группы и детей с любой степенью инвалидности может сопровождать один человек бесплатно.

По словам парламентария, главным условием для получения путевки является оформление медицинской справки в поликлинике по месту жительства. В этом документе фиксируется состояние здоровья и рекомендуются определенные виды процедур.

Фролова также обратила внимание на необходимость учитывать медицинские противопоказания, которые могут послужить основанием для отказа в лечении. Она рекомендовала обсуждать показания и противопоказания с лечащим врачом.

Ранее стало известно, что с 1 сентября родители получили право бесплатно сопровождать детей в возрасте до четырех лет в санаторно-курортные учреждения. Как отметила Фролова, изменения направлены на создание более комфортных условий для семей.

