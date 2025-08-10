В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории Детей до четырех лет в России можно будет бесплатно сопровождать в санатории

С 1 сентября в России вводится новая система организации санаторно-курортного лечения, которая предусматривает, что родители получат право бесплатно сопровождать детей в возрасте до четырех лет в учреждение, сообщила РИА Новости депутат Тамара Фролова. Изменения направлены на создание более комфортных условий для семей.

В целях систематизации и улучшения работы данного комплекса с 1 сентября вступает в силу новый порядок организации санаторно-курортного лечения. Теперь родители смогут сопровождать ребенка в санаторий вплоть до четырехлетнего возраста абсолютно бесплатно, что повысит процесс адаптации детей и улучшит процесс оздоровления, — сказала член ГД.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин говорил, что пенсионеры могут оформить бесплатное санаторно-курортное лечение через участкового терапевта. Для получения путевки необходимо пройти медицинское обследование и получить заключение врачебной комиссии. По словам парламентария, перечень заболеваний, дающих право на санаторное лечение, достаточно обширен. Процедура оформления документов обычно занимает около месяца.

До этого СМИ писали о популярности санаториев Краснодарского края. В 2024 году они приняли рекордные 1,6 млн отдыхающих. В регионе функционируют оздоровительные учреждения общей вместимостью более 102 тысяч мест. Аналитики связывают растущую популярность края с постоянным развитием инфраструктуры и совершенствованием лечебных программ.