Пенсионерам объяснили, как бесплатно подлечиться в санатории Депутат Чаплин посоветовал обратиться к участковому врачу для получения путевки

Для получения бесплатного санаторно-курортного лечения пенсионерам нужно обратиться к участковому терапевту, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Пожилым следует также пройти обследование и врачебную комиссию. Парламентарий отметил, что перечень заболеваний, дающих такое право, довольно широк.

В него входят распространенные возрастные болезни: гипертония, остеохондроз, артрит, заболевания органов дыхания и пищеварения. Даже при отсутствии серьезных диагнозов пенсионер может получить путевку для профилактики возрастных изменений, — подчеркнул Чаплин.

Он уточнил, что оформление путевки занимает примерно месяц. После получения направления от комиссии пенсионер попадает в очередь на санаторно-курортное лечение. Пенсионерам со статусом ветерана труда или труженика тыла предоставляют путевки вне очереди. Эта категория граждан также может воспользоваться компенсацией проезда к месту лечения.

Никита Чаплин ранее заявил, что пенсионерам, планирующим переезд, следует своевременно проинформировать Социальный фонд России о смене адреса. Это, по его мнению, позволит избежать задержек выплат и неточностей.