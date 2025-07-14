Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 14:49

В Госдуме назвали нюансы выплаты пенсий при переезде

Депутат Чаплин призвал пенсионеров заранее проинформировать СФР о смене адреса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерам, планирующим переезд, следует своевременно проинформировать Социальный фонд России о смене адреса, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Это, по его мнению, позволит избежать задержек выплат и неточностей. В таком случае он предложил оформить заявление на перечисление пенсии по новому месту жительства, указав текущие данные, и подать его в местное отделение СФР.

Мы делаем все возможное, чтобы упростить процедуру перевода пенсии. Подача заявления онлайн через «Госуслуги» — это удобный и быстрый способ, который позволяет сэкономить время и избежать посещения офисов, — подчеркнул Чаплин.

Подать заявление в онлайн-формате можно также через сайт СФР, лично можно обратиться в отделение фонда или МФЦ. В прошении важно указать адрес регистрации или фактического проживания, уточнил парламентарий. Он добавил, что СФР обрабатывает заявление о переводе пенсии за четыре рабочих дня.

Никита Чаплин ранее заявил, что уход за инвалидами первой группы и пожилыми гражданами старше 80 лет засчитывается в страховой стаж. По его словам, данные изменения вступили в силу 1 января 2025 года.

пенсии
пожилые
депутаты
СФР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спрятался за женщину»: в Раде раскритиковали решения по будущему премьеру
Пранки над полицией, налоги, бегство в Дубай: за что хотят посадить Subo
Польские пограничники применили оружие против мигранта
В России 19-летний солдат-срочник погиб после теплового удара
Макрон выступил перед армией Францией с необычным призывом
Главу курской Корпорации развития обвинили во вредительстве
В США рассказали о готовности Трампа «ударить кувалдой» по России
Роза Сябитова оценила идею создать площадки для романтических знакомств
Зеленский поменял главу правительства Украины
«Радостно объявим миру»: военэксперт раскрыл важную роль Краматорска
Синоптик ответила, ждать ли этим летом температурных рекордов в Москве
В Германии раскрыли план по закупке систем Patriot для передачи Украине
Пропажа вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке попала под прицел СК
Суд вынес приговор Акунину по делу о терроризме
Тревожный сон о тюрьме: к чему снится побег или выход на волю?
Маск раскрыл новые детали о модели ИИ Grok 4
В ГД раскрыли, что мешает Евросоюзу готовиться к конфликту с Россией
Орган Сталина: почему нацисты боялись «Катюши» больше смерти
Автоэксперт раскрыл, чем грозит мытье машины в жару
Не рулеты и не оладьи! Готовлю из кабачков торт: 7 лучших рецептов
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.