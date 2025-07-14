В Госдуме назвали нюансы выплаты пенсий при переезде

Пенсионерам, планирующим переезд, следует своевременно проинформировать Социальный фонд России о смене адреса, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Это, по его мнению, позволит избежать задержек выплат и неточностей. В таком случае он предложил оформить заявление на перечисление пенсии по новому месту жительства, указав текущие данные, и подать его в местное отделение СФР.

Мы делаем все возможное, чтобы упростить процедуру перевода пенсии. Подача заявления онлайн через «Госуслуги» — это удобный и быстрый способ, который позволяет сэкономить время и избежать посещения офисов, — подчеркнул Чаплин.

Подать заявление в онлайн-формате можно также через сайт СФР, лично можно обратиться в отделение фонда или МФЦ. В прошении важно указать адрес регистрации или фактического проживания, уточнил парламентарий. Он добавил, что СФР обрабатывает заявление о переводе пенсии за четыре рабочих дня.

Никита Чаплин ранее заявил, что уход за инвалидами первой группы и пожилыми гражданами старше 80 лет засчитывается в страховой стаж. По его словам, данные изменения вступили в силу 1 января 2025 года.