В Госдуме раскрыли, учитывается ли уход за пожилыми в страховом стаже Депутат Чаплин: уход за пожилыми людьми старше 80 лет засчитывается в стаж

Уход за инвалидами первой группы и пожилыми гражданами старше 80 лет засчитывается в страховой стаж, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, данные изменения вступили в силу 1 января 2025 года.

С 1 января 2025 года в России вступили в силу важные изменения, касающиеся учета периодов ухода за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет в страховом стаже. Теперь такие периоды могут быть включены в стаж, что особенно важно для тех, кто посвящает себя заботе о близких, — отметил Чаплин.

Парламентарий напомнил, что до 2025-го ухаживающим лицам выплачивалась ежемесячная компенсация, однако теперь акцент сделан на учете времени ухода в страховом стаже. Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган Социального фонда России (СФР), при этом не требуется дополнительно корректировать данные индивидуального лицевого счета, подчеркнул Чаплин.

Для оформления потребуется заявление по установленной форме, документ, подтверждающий возраст или инвалидность подопечного, а также письменное свидетельство о факте ухода. Если человек, за которым осуществлялся уход, не может подтвердить этот факт из-за состояния здоровья или смерти, это могут сделать члены его семьи, — подытожил Чаплин.

Ранее сообщалось, что размер пенсионного коэффициента в России можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет. В этом году один пенсионный коэффициент составляет 145,69 рубля. Чтобы получить пенсию по старости, необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и набрать 30 пенсионных баллов.