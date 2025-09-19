Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:52

Лесной пожар вспыхнул на турецком курорте недалеко от отелей с россиянами

Мощный лесной пожар вспыхнул в пригороде Аланьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощный лесной пожар вспыхнул в пригороде турецкой Аланьи, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, огонь приближается к отелям, где отдыхают российские туристы.

По словам очевидцев, с утра в регионе ощущается запах гари. Они отмечают, что черный дым настолько заволок небо, что солнце едва видно. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, людей эвакуировали из нескольких домов. В частности, свое жилище покинула семья из России. Во многих домах нет воды, так как она используется спасателями для тушения. Сотрудники экстренных служб также применяют вертолеты.

Ранее сильный лесной пожар, охвативший поселок Орджоникидзе неподалеку от Феодосии в Крыму, был локализован. По данным МЧС России, пламя охватило территорию в 35 гектаров.

До этого сообщалось, что в Иркутске вспыхнул крупный пожар в здании с торговыми павильонами. Площадь возгорания составляет 2,2 тыс. квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 40 спасателей, было задействовано 12 единиц техники.

Турция
Россия
курорты
лесные пожары
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.