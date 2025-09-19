Лесной пожар вспыхнул на турецком курорте недалеко от отелей с россиянами

Лесной пожар вспыхнул на турецком курорте недалеко от отелей с россиянами Мощный лесной пожар вспыхнул в пригороде Аланьи

Мощный лесной пожар вспыхнул в пригороде турецкой Аланьи, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, огонь приближается к отелям, где отдыхают российские туристы.

По словам очевидцев, с утра в регионе ощущается запах гари. Они отмечают, что черный дым настолько заволок небо, что солнце едва видно. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, людей эвакуировали из нескольких домов. В частности, свое жилище покинула семья из России. Во многих домах нет воды, так как она используется спасателями для тушения. Сотрудники экстренных служб также применяют вертолеты.

Ранее сильный лесной пожар, охвативший поселок Орджоникидзе неподалеку от Феодосии в Крыму, был локализован. По данным МЧС России, пламя охватило территорию в 35 гектаров.

До этого сообщалось, что в Иркутске вспыхнул крупный пожар в здании с торговыми павильонами. Площадь возгорания составляет 2,2 тыс. квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 40 спасателей, было задействовано 12 единиц техники.