Крупный пожар вспыхнул в торговых павильонах в Иркутске

Крупный пожар вспыхнул в здании с торговыми павильонами в Иркутске, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составляет 2,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 40 спасателей, задействовано 12 единиц техники.

Горит кровля здания, где расположены торговые павильоны. Огонь охватил 2200 «квадратов», — говорится в сообщении.

Ранее в поселке Орджоникидзе под Феодосией вспыхнул крупный лесной пожар. Площадь возгорания сухой растительности достигла 20 гектаров из-за сильного ветра и труднодоступной местности. Спасатели нарастили группировку сил и средств для борьбы с огнем. На данный момент к тушению привлечено более 130 человек и 32 единицы спецтехники.

До этого сообщалось, что мощный ландшафтный пожар подошел вплотную к поселку Кулешовка в Ростовской области. Общая площадь пожара достигает 1,5 тысячи квадратных метров. Из-за сильного задымления в районе Кулешовки произошло несколько ДТП. Дорога на Азов, по данным источников, была перекрыта.