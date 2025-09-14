Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 16:03

«Огненный ад» на юге России сняли на видео

Мощный пожар подошел к домам в поселке Кулешовка под Ростовом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мощный ландшафтный пожар подошел вплотную к поселку Кулешовка в Ростовской области, пишет RT. На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, как языки пламени поднимаются на несколько метров в высоту. Все это происходит недалеко от жилых домов.

По данным регионального МЧС, общая площадь пожара достигает 1,5 тысячи кв. метров. Локализовать его пытаются 16 спасателей и четыре единицы спецтехники. По данным Telegram-канала «Это Ростов новости», из-за сильного задымления в районе Кулешовки произошло несколько ДТП. Дорога на Азов, по данным источника, перекрыта.

Тем временем в Сети опубликовали кадры с места пожара в Подмосковном Красногорске, где горит строящаяся парковка. На снимках и видео заметен мощный столб черного дыма. Очевидцы отметили, что огонь охватил крупный паркинг. Данные об ущербе, нанесенном пламенем, не раскрываются.

Ранее стало известно, что в Подмосковье огонь уничтожил склад сервиса «Чердак». Ущерб от пожара составил более миллиарда рублей. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров.

пожары
Ростов-на-Дону
Ростовская область
происшествия
