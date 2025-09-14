Появились фото крупного пожара на парковке в Подмосковье

В Сети опубликовали кадры с места пожара в Подмосковном Красногорске, где горит строящаяся парковка. На снимках и видео заметен мощный столб черного дыма. Очевидцы отметили, что огонь охватил крупный паркинг. Данные об ущербе, нанесенном пламенем, не раскрываются.

По данным Telegram-каналов, на место прибыло несколько пожарных расчетов МЧС. Источники утверждают, что обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Тамбове произошло возгорание в психиатрической больнице. Пять человек были доставлены в больницу с ожогами, два из них находились в критическом состоянии. Пожар начался в палате на улице Московской. Около 50 пациентов и работников было экстренно эвакуировано из здания.

Также в Подмосковье огонь уничтожил склад сервиса «Чердак». По информации инсайдеров, ущерб от пожара составил более миллиарда рублей. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Вещи клиентов, которые обратились в сервис для хранения имущества, оказались уничтожены. В компании заявили о проведении проверки, после которой будет поднят вопрос о компенсации.