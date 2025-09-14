Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 12:36

Появились фото крупного пожара на парковке в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Сети опубликовали кадры с места пожара в Подмосковном Красногорске, где горит строящаяся парковка. На снимках и видео заметен мощный столб черного дыма. Очевидцы отметили, что огонь охватил крупный паркинг. Данные об ущербе, нанесенном пламенем, не раскрываются.

По данным Telegram-каналов, на место прибыло несколько пожарных расчетов МЧС. Источники утверждают, что обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Тамбове произошло возгорание в психиатрической больнице. Пять человек были доставлены в больницу с ожогами, два из них находились в критическом состоянии. Пожар начался в палате на улице Московской. Около 50 пациентов и работников было экстренно эвакуировано из здания.

Также в Подмосковье огонь уничтожил склад сервиса «Чердак». По информации инсайдеров, ущерб от пожара составил более миллиарда рублей. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Вещи клиентов, которые обратились в сервис для хранения имущества, оказались уничтожены. В компании заявили о проведении проверки, после которой будет поднят вопрос о компенсации.

Подмосковье
пожары
парковки
Красногорск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.