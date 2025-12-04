Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:07

В Петербурге запускают ночной режим тотальной уборки

В центре Петербурга из-за уборки снега временно ограничат парковку

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На трех центральных улицах Санкт-Петербурга временно ограничат парковку для обеспечения эффективной уборки снега, сообщила пресс-служба Городского центра управления парковками (ГЦУП). Меры начнут действовать с 5 декабря, до этого момента установят запрещающие знаки.

Ограничения коснутся улиц Средняя Подьяческая в Адмиралтейском районе, а также Дмитровского переулка и Новгородской улицы (от Тульской до Кирочной) в Центральном районе. По данным ГЦУП, эта мера позволит городским дорожным и коммунальным службам работать слаженно и оперативно очищать территории.

За парковку под запрещающим знаком в указанные ночные часы водителю грозит административный штраф в размере 4,5 тыс. рублей. Помимо этого, его автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку.

Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало инициативу об увеличении сроков оплаты парковки. Законопроект был предложен лидером фракции «Яблоко» Александром Шишловым. Действующие правила обязывают водителя оплатить место в течение 15 минут после остановки и освободить его спустя 10 минут после истечения оплаченного времени. Новая норма может позволить вносить плату до конца текущих суток, как это устроено в Москве.

