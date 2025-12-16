Юрист объяснил, куда жаловаться на неубранный снег во дворе Юрист Салкин: из-за неубранного снега нужно обращаться в управляющую компанию

На неубранный снег во дворе дома можно пожаловаться в управляющую компанию, рассказал «Татар-информ» юрист и адвокат, член Адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин. Он отметил, что, если из-за неубранной территории житель получил травму, он может потребовать материальную компенсацию.

Если вы, например, пройдете по улице, которая не убрана от наледи и при этом отсутствуют соответствующие предупреждающие знаки, упадете и сломаете ногу, то сможете потребовать компенсацию с компании, несущей ответственность за уборку данной территории, — рассказал Салкин.

По его словам, сумма компенсации может быть равна зарплате, которую человек не получил из-за нахождения на больничном. Он отметил, что при бездействии можно обратиться в прокуратуру.

Ранее адвокат Геннадий Кузьмин рассказал, что в школе не имеют права заставлять детей убирать снег на территории учебного заведения. Принуждение несовершеннолетних к такой работе нарушает несколько федеральных нормативных актов.