Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:56

Юрист объяснил, куда жаловаться на неубранный снег во дворе

Юрист Салкин: из-за неубранного снега нужно обращаться в управляющую компанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На неубранный снег во дворе дома можно пожаловаться в управляющую компанию, рассказал «Татар-информ» юрист и адвокат, член Адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин. Он отметил, что, если из-за неубранной территории житель получил травму, он может потребовать материальную компенсацию.

Если вы, например, пройдете по улице, которая не убрана от наледи и при этом отсутствуют соответствующие предупреждающие знаки, упадете и сломаете ногу, то сможете потребовать компенсацию с компании, несущей ответственность за уборку данной территории, — рассказал Салкин.

По его словам, сумма компенсации может быть равна зарплате, которую человек не получил из-за нахождения на больничном. Он отметил, что при бездействии можно обратиться в прокуратуру.

Ранее адвокат Геннадий Кузьмин рассказал, что в школе не имеют права заставлять детей убирать снег на территории учебного заведения. Принуждение несовершеннолетних к такой работе нарушает несколько федеральных нормативных актов.

юристы
снег
жалобы
уборки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд отменил прежние решения по квартире Долиной
Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор оценил позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.