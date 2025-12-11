Адвокат раскрыл, могут ли в школе заставить ребенка убирать снег Адвокат Кузьмин: в школе не имеют права принуждать детей к уборке снега

В школе не имеют права заставлять детей к уборке снега, заявил «Газете.Ru» адвокат Геннадий Кузьмин. Принуждение несовершеннолетних к такой работе нарушает несколько федеральных нормативных актов.

Суды разных регионов неоднократно подтверждали незаконность принуждения школьников к уборке снега. В частности, об этом говорится в определении Верховного суда Республики Карелия от 2018 года, а также в решениях судов Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей, — уточнил Кузьмин.

В ответ на принудительный труд или угрозы в отношении ученика родителям нужно письменно обратиться к руководству школы с указанием конкретных правовых нарушений. Если это ни к чему не привело, следует отправить претензии в комитет или департамент образования, прокуратуру и Рособрнадзор.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что введение штрафов не остановит подростков от травли сверстников. По его мнению, в первую очередь стражам правопорядка будет непросто определить, что именно следует квалифицировать как буллинг.