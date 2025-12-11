Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:37

«Хитрый план»: политолог раскрыл, зачем США решили создать альтернативу G7

Политолог Блохин назвал создание C5 попыткой США контролировать Россию и Китай

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Идея США создать новое объединение стран под названием «Ключевая пятерка» (Core 5, C5), не ограниченное требованиями «Большой семерки», является хитрым планом Вашингтона по контролю России и Китая, предположил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По мнению политолога, Белый дом не хочет позволить Москве и Пекину строить многополярный мир без Запада.

С5 — это точно не будет союз, направленный на взаимопомощь, так как США хотят пригласить туда своих геополитических соперников. Это организация, которая зафиксировала бы правила нового мирового порядка. То есть в составе будут те, кто влияет на принятие политических решений, а не те, кто входит в такие организации для галочки. Цель — оседлать формирование многополярного мира, но только под контролем США. Условно говоря, чтобы не Россия и Китай без Запада создавали свой мировой порядок, то есть БРИКС и так далее, а чтобы этот новый миропорядок создавался совместно с Западом, совместно с США. На самом деле это очень хитрый и толковый план, — пояснил Блохин.

По его мнению, Вашингтон понимает, что однополярный мир уходит, а ему на смену приходит многополярный. Он добавил, что именно поэтому США пытаются втиснуться в этот процесс и иметь в нем решающий голос.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки», но без участия европейских государств. В рамках новой стратегии национальной безопасности планируется сформировать союз с участием России, США, Японии, Индии и Китая.

