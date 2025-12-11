«Хитрый план»: политолог раскрыл, зачем США решили создать альтернативу G7

Идея США создать новое объединение стран под названием «Ключевая пятерка» (Core 5, C5), не ограниченное требованиями «Большой семерки», является хитрым планом Вашингтона по контролю России и Китая, предположил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По мнению политолога, Белый дом не хочет позволить Москве и Пекину строить многополярный мир без Запада.

С5 — это точно не будет союз, направленный на взаимопомощь, так как США хотят пригласить туда своих геополитических соперников. Это организация, которая зафиксировала бы правила нового мирового порядка. То есть в составе будут те, кто влияет на принятие политических решений, а не те, кто входит в такие организации для галочки. Цель — оседлать формирование многополярного мира, но только под контролем США. Условно говоря, чтобы не Россия и Китай без Запада создавали свой мировой порядок, то есть БРИКС и так далее, а чтобы этот новый миропорядок создавался совместно с Западом, совместно с США. На самом деле это очень хитрый и толковый план, — пояснил Блохин.

По его мнению, Вашингтон понимает, что однополярный мир уходит, а ему на смену приходит многополярный. Он добавил, что именно поэтому США пытаются втиснуться в этот процесс и иметь в нем решающий голос.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки», но без участия европейских государств. В рамках новой стратегии национальной безопасности планируется сформировать союз с участием России, США, Японии, Индии и Китая.