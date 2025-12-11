Юрист объяснила, как взыскать алименты с индивидуального предпринимателя

Взыскание алиментов с индивидуального предпринимателя чаще всего осуществляется в твердой денежной сумме, а не в процентах от дохода, заявила NEWS.ru юрист Евгения Данилова. По ее словам, это связано с особенностями учета и нерегулярностью доходов ИП по сравнению с наемными работниками.

Взыскание алиментов с индивидуального предпринимателя имеет свои особенности, поскольку в отличие от родителя, работающего по трудовому договору, ИП не получает фиксированную заработную плату. Его доход может быть нерегулярным, сезонным, заниженным или частично неофициальным. Взыскание алиментов с ИП нередко осуществляется не в долях от дохода, а в твердой денежной сумме. Такой формат применяется, когда доход нестабилен, затруднен для расчета или его официальные размеры вызывают сомнения, — пояснила Данилова.

Она добавила, что твердая денежная сумма обычно привязывается к прожиточному минимуму ребенка. По словам юриста, это обеспечивает гарантированный уровень содержания независимо от отчетности индивидуального предпринимателя.

Обычно твердая сумма взыскания алиментов с ИП привязывается к прожиточному минимуму ребенка. Это позволяет обеспечить ему гарантированный уровень содержания, независимо от того, как предприниматель декларирует свои доходы. Основные сложности при взыскании алиментов с ИП связаны с возможностью занижения официальной прибыли, ведения деятельности без отражения части выручки и нерегулярностью поступлений. Соответственно, если ИП стабильно платит и доходы прозрачны, можно взыскать алименты в долях. Если доход нестабилен, есть риски сокрытия средств, можно взыскать алименты в твердой денежной сумме либо в смешанной, — резюмировала Данилова.

