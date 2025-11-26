День матери
26 ноября 2025 в 08:00

В России предложили ввести алименты для бывших жен, посвятивших себя семье

Юрист Лактионова: матери-домохозяйки должны получать алименты при разводе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России отсутствуют действенные механизмы финансовой поддержки матерей со стороны бывших мужей после развода, заявила NEWS.ru преддверии Дня матери партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова. По ее словам, существующее законодательство практически не защищает женщин, которые посвятили годы семье, а не карьере. Юрист видит решение проблемы в развитии института алиментов на супругу, посвятившую себя семье.

В действующем законодательстве практически отсутствуют гарантии и поддержка для матерей со стороны бывшего супруга в случае развода. На алименты на свое содержание женщина может рассчитывать только в том случае, если у нее есть ребенок в возрасте до трех лет. <…> При этом в большинстве стран существует институт алиментов на родителя, который в основном занимался домом и детьми. Если уж в День матери мы говорим о роли женщин и семейных ценностях, было бы логично и справедливо, чтобы законодатель обратил внимание и на эту проблему, — сказала Лактионова.

По словам эксперта, сегодня государственная поддержка в основном сфокусирована на многодетных матерях, одиноких родителях, воспитывающих ребенка-инвалида, и малоимущих семьях. При этом ключевая проблема остается без внимания: женщина, которая рожала детей, годами находилась в декретном отпуске, вела хозяйство и занималась воспитанием, после расторжения брака не имеет права ни на какие дополнительные выплаты от бывшего мужа, отметила юрист. Это ставит ее в крайне уязвимое положение, особенно в переходный период, когда необходимо заново выходить на рынок труда, пояснила она.

Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар заявила, что, согласно законодательству, дети обязаны содержать своих родителей, которые являются нетрудоспособными или нуждаются в помощи. Она уточнила, что установление алиментов в пользу родителей возможно исключительно через судебный порядок.

