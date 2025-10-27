Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:58

Адвокат рассказала, в каких случаях дети должны содержать родителей

Адвокат Айвар: ребенок обязан содержать нетрудоспособных родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По закону ребенок обязан содержать нетрудоспособных или нуждающихся родителей, рассказала «Татар-информ» почетный адвокат России Людмила Айвар. Она отметила, что назначить алименты на содержание родителей можно только через суд.

Суды, как правило, тщательно проверяют отношения между родителем и ребенком. Если родитель в прошлом уклонялся от воспитания, не участвовал в содержании ребенка или был лишен родительских прав, суд может отказать в удовлетворении иска, — рассказала Айвар.

Юрист отметила, что алименты могут назначить, если ребенок имеет стабильный доход и возможность содержать родителей. Она подчеркивает, что в таких делах судебная практика исходит из принципа взаимной ответственности членов семьи и моральной справедливости.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что плательщик алиментов может уменьшить их сумму при падении своих доходов. Другое основание для изменения размера алиментов — использование их вторым родителем не по целевому назначению, на себя, а не на ребенка.

