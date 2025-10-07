Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам

Плательщик алиментов может уменьшить их сумму при падении своих доходов, объяснил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он добавил, что другое основание для изменения размера алиментов — использование их вторым родителем не по целевому назначению, на себя, а не на ребенка.

Бывают случаи, когда алименты тратятся не по назначению. В моей практике было, когда запрашивался плательщиком алиментов отчет о движении средств на счете матери, выявлялось, что деньги тратились на бары, рестораны, иногда даже секс-шопы, то есть никак не на ребенка. И в таком случае суд уменьшал размеры алиментов, так как злоупотреблять правами и обязанностями, тратить деньги, которые выделяются на ребенка, нельзя, — сказал Жорин.

Адвокат отметил, что существуют два варианта взыскания алиментов: если у человека каждый месяц регулярный доход, он наемный сотрудник, то алименты взыскиваются в долевом соотношении от заработной платы, если же доход нерегулярный, как часто бывает в бизнесе, то это твердая денежная сумма.

Ранее стало известно, что певец Тимур Родригез подал в суд иск с требованием уменьшить размер алиментов, которые он выплачивает после развода. После расставания артист обязался ежемесячно перечислять на содержание детей 1,5 млн рублей и еще 500 тыс. на обеспечение бывшей супруги.