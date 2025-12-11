Президент Украины Владимир Зеленский жизненно заинтересован в затягивании конфликта в собственной стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском «круглом столе», посвященном урегулированию кризиса. По его словам, которые транслируются на сайте ведомства, для украинского главы это стало вопросом политического и физического выживания.

На Украине разразился коррупционный скандал, и в свете этого затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а, может быть, и физического выживания, — сказал Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и европейских государств гарантий безопасности их проведения. При этом украинский лидер неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях военного положения является несвоевременным.