11 декабря 2025 в 11:45

Орнитолог назвал признак, по которому спасатели могли бы найти Усольцевых

Орнитолог Коблик: спасатели могли бы найти Усольцевых по поведению хищных птиц

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Спасатели, которые искали семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края, могли бы обнаружить их следы, обратив внимание на поведение хищных птиц, рассказал кандидат биологических наук и орнитолог Евгений Коблик. Эксперт предположил, что шансов обнаружить людей живыми зимой практически нет, передает aif.ru. Ученый подчеркнул, что при таянии снега хищные птицы обязательно обратят внимание на останки.

Только в марте, апреле, когда все начнет оттаивать, тогда могут обнаружить, — заявил Коблик.

Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из самых обсуждаемых загадок этого года. 28 сентября Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. С тех пор их никто не видел. Поисковые отряды и волонтеры, исследовавшие район, где могли находиться Усольцевы, не обнаружили никаких следов.

Ранее писатель Евгений Буянов предположил, что семья Усольцевых, вероятно, заблудилась в тайге и, поддавшись панике, приняла неверные решения. По его мнению, экстремальные условия и переохлаждение могли стать причиной трагедии. Эксперт рекомендовал в таких ситуациях двигаться вдоль естественных ориентиров, например, вдоль реки.

